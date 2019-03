Messerscharfen Schaber in McDonald‘s-Tüte gefunden

Dieser Vater aus Wisconsin wird wohl so schnell nicht wieder bei McDonald‘s essen. Scot Dymond und sein vierjähriger Sohn fanden am Sonntag einen rasiermesserscharfen Schaber in einer Happy-Meal-Tüte. „Er war super aufgeregt, dass er ein neues Spielzeug hatte, und fing an, damit herumzuwedeln, und ich erkannte, dass es eigentlich ein Messer war“, so der schockierte Vater gegenüber Medien.