Nicht nominiert! Saison für Schlierenzauer vorbei

Dass er bei der am Freitag in Oslo startenden Serie nicht im ÖSV-Aufgebot stehe, schließe ein, dass auch das Weltcup-Finale mit dem Skifliegen in Planica für ihn entfallen werde. „Ich finde es schade, dass ich nicht die Möglichkeit bekomme, in der verbleibenden Saison dabei zu sein. Das ist bitter, weil ich das ganze Jahr heuer hart trainiert habe und versucht habe, den Schritt zu machen“, wird Schlierenzauer in einer Aussendung vom Dienstagabend zitiert.