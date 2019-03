Zwei Opfer nach Forstunfällen ins Spital geflogen

Von Baum verletzt

Ein 69-Jähriger war mit Holzschlägerungsarbeiten in seinem Waldgrundstück in Natternbach beschäftigt. Er schnitt eine Fichte um, welche sich vorerst in den Bäumen verhängte. Daher schnitt er den Baum etwa 2 Meter über der Schnittstelle nochmals ab. Dabei streifte ihn der herabfallende Stamm und schleuderte ihn zu Boden. Er konnte mit seinem Handy selbst Hilfe holen.