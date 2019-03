Die Welt jenseits Tempo 240

Die ersten zwei Weltcuprennen dieser Saison konnte Manuel Kramer im finnischen Salla für sich entscheiden. In Idre Fjäll (Swe) hat der 30-Jährige am Freitag und Samstag die Chance seine Weltcupführung auszubauen. „Der Gesamtweltcupsieg ist eines der großen Ziele in diesem Winter“, sagt der Flachauer, der 2009 Juniorenweltmeister im Super-G war und seit 2015 als Speedski-Rennläufer am Start steht.