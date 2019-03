Aston Martin Valkyrie: Schneller als die Formel 1!

Es ist einer der faszinierendsten Hypersportwagen unserer an Sportwagen sicher (noch) nicht armen Zeit: Der Aston Martin Valkyrie geisterte bisher als Studie durch Messen und Internet-Posts, jetzt wurde das fertige Fahrzeug in Serienspezifikation präsentiert. An Bord: viel Formel 1, mit dem Besten von heute und früher.