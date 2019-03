Dopingsünder im Interview: „Führten Doppelleben“

Alles fing vor zwei Jahren an. „2017 begannen wir reinzuschlittern“, sagt Dominik Baldauf. Er sitzt neben seinem besten Freund, Max Hauke, ebenfalls Profisportler. Die zwei 26-jährigen Langläufer wurden bei der Heim-WM in Seefeld im Zuge einer Doping-Razzia festgenommen. Mittlerweile sind sie wieder in Freiheit. Nach dem Auffliegen ihres verbotenen Handels ist ihr Leben ein Trümmerhaufen: „Wir müssen jetzt völlig neu beginnen.“