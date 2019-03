Wahlfahrt mit Feuerwehrauto

Die Wahlschlacht ist in Oberndorf eröffnet: Seit Wochen wird schon über Wahlplakate im Ort gestritten. „Zu aggressiv“, kritisiert die SP die VP-Linie mit „überdimensionalen Mayerhofer-Plakaten“. Dort will man sich an die Übereinkunft „keine Mauern, nur Zäune“ genau gehalten haben. Kandidatin Sabine Mayrhofer: „Plakate sind nach wie vor wichtige Bühne. Über Facebook erreichen die Botschaften nur rund 25 Prozent der Wähler.“