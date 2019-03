Afghane wollte Frau mit Drohungen zur Ehe zwingen

Drohung mit Vergewaltigung

Mit Brautwerben oder Liebe hatte das Vorgehen des verhinderten Bräutigams, wie es in der Anklage geschildert wird, nichts zu tun. Er soll die von ihm umworbene Frau im November des Vorjahres mehrmals gefährlich bedroht haben. Dabei soll er sogar angekündigt haben, dass er sie mit einem Messer stechen werde. Nacktfotos, in die er das Porträt seiner Angebeteten hineinkopieren werde, wollte er auf YouTube veröffentlichen, so eine weitere Drohung. Auch mit einer Vergewaltigung soll er gedroht haben, um die Frau zur Einwilligung in die Eheschließung zu bewegen. Ein Urteil steht noch aus.