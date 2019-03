„Sex-Massage“: Jetzt Ex-Trainer vor Gericht

„Pastern“ in Stams verjährt

Keine Anklage hingegen in der Causa Skigymnasium Stams: Wie berichtet, ging es dabei um unterschiedliche Vorfälle, wie zum Beispiel „Pastern“ Ende der 1980er-Jahre. Neu eintretenden Schülern wurde damals Zahnpasta in den After gedrückt, in jüngerer Zeit war kaltes Abduschen „in Mode“. Die meisten Fälle waren wegen Verjährung einzustellen, so die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Soweit Fälle noch nicht verjährt sind, waren die Täter selbst erst 15 oder 16 Jahre alt und es wurde laut Jugendgerichtsgesetz keine Anklage erhoben.