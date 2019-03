Buntes Treiben: Einhörner, Drachen, Polizeipferde

Die Erwachsenen waren in den letzten Jahren zwar auch immer in Feier-, aber gefühlt etwas weniger in Maskeradenlaune. Nicht so gestern – da sah man wieder auffallend viele in bunter, fröhlicher Kostümierung! Auf den Straßen, bei den Umzügen, in vielen Geschäften und Lokalen bedienten Pippi Langstrumpf, Winnie the Pooh, sexy Cowgirls. Faschingsdienstag ist bei uns ja immer bunt – aber gestern ging es richtig rund!