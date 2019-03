Mühlviertler hat sich durch Diät quasi „halbiert“

Maßgeschneiderte Ernährung und Bewegung

Am Linzer Ordensklinikum Elisabethinen gibt es das „Medikcal-Zentrum für ambulante Adipositas Therapie“, mit einer Zweigstelle in Leonfelden. Lehner bekam hier ein maßgeschneidertes Programm rund um Bewegung und Ernährung: „Ich entwickelte ein Ziel! Ich ging ins Schwimmbad, in den Fitnessraum, im Wald walken.“ Rund 80 Kilos purzelten binnen eines Jahres. „Jetzt weiß ich, was ich essen darf und was ich vermeiden soll.“ Der Blutdruck? „Normal“, sagt der fesche Sportler, der nun gerne aufs Mountainbike steigt.