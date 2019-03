Jeder kann die Steiermark mitgestalten!

Auftakt am Donnerstag in Bad Gleichenberg

Zum Start am Donnerstag dreht sich in der Fachhochschule Bad Gleichenberg alles rund das Thema Wissen und Ausbildung. Schirmherr Michael Schickhofer wird mit Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl den Abend eröffnen, um 19 Uhr erklärt Universitäts-Experte Rudolf Egger, „wie und warum das lebenslange Lernen so wichtig ist“. Und bei der folgenden Podiumsdiskussion kann sich jeder einbringen, seine Ideen für die Zukunft der Steiermark präsentieren.