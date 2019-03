Kickl: „Werden keine IS-Kämpfer zurückholen“

In der Debatte um die Rückholung von IS-Kämpfern mit österreichischer Staatsbürgerschaft will Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) von seiner harten Linie nicht abweichen. „Ich bin für die innere Sicherheit Österreichs zuständig. IS-Rückkehrer stellen eine Gefahr für unsere Sicherheit dar. Wir werden daher diese Menschen nicht zurückholen“, stellte Kickl auf Anfrage von krone.at klar. Diese Möglichkeit soll auch im neuen Konsulargesetz festgeschrieben werden, das am Mittwoch vom Ministerrat beschlossen werden soll.