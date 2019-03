Sensation! Ajax schießt Real aus dem Bernabeu

Was für eine Sensation! Ajax Amsterdam, im Hinspiel zuhause noch 1:2 unterlegen, schoss am Dienstagabend im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinale Titelverteidiger Real Marid mit 4:1 aus dem Bernabeu und zog in die Runde der letzten Acht ein. Im Parallelspiel wurde es nichts aus dem Wunder von Dortmund - der deutsche Tabellenführer verlor nach dem 0:3 im London auch das Rückspiel zuhause mit 0:1.