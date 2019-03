Kärntner Star will mit neuer Sehkraft zurück!

Denn es ist noch zu gefährlich, er könnte in der rauen NHL leicht einen beinharten Check übersehen - dann würden die Versicherungen bei einer Verletzung nichts bezahlen. Deshalb hat Arizona (das in den letzten 17 Spielen noch um Einzug in die Play-offs kämpft!) ein Spezialisten-Team beauftragt, das an einer Spezial-Linse fürs defekte Auge arbeitet. Damit Michi wieder normal sehen und spielen kann. Das dauert natürlich, ist sehr schwierig und umständlich herzustellen. Erst wenn die Linse dann hundertprozentig funktioniert, darf „Grabse“ wieder einlaufen . . .