Hallenbad-Sanierung in „Galli“ in Warteschleife

Seit Mai 2013 können die Mühlviertler das Hallenbad in „Galli“ nicht mehr nutzen. „Unsere Schwimmer müssen seither nach Linz fahren“, sagt Engerwitzdorfs Bürgermeister Herbert Fürst. Er ist einer der Ortschefs, die Gallneukirchens Stadtchefin Gisela Gabauer nun für eine Sanierung ins Boot holen will. Im letzten Jahr hat Gallneukirchen eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen, die an die Umlandgemeinden zur Beratung verschickt wurde. „Ich hoffe, dass wir in der Region so zusammenfinden, wie es auch gerade beim Bezirkshallenbad in Rohrbach geschieht“, ist Gabauer optimistisch.