Mobile Pflege ist die Zukunft

Die Kosten werden sich in derselben Zeit auf 481 Millionen Euro beinahe verdoppeln, verweist Hinterholzer auf eine aktuelle Studie des WIFO: „Zumindest dann, wenn man am Versorgungsmix nichts ändert.“ Würden mobile Dienste hingegen um nur zehn Prozent erhöht, würde das mehr als 50 Millionen Euro einsparen, wird betont. „Denn so kommt man mit 700 Pflegekräften weniger aus als im stationären Bereich“, so Hinterholzer. Und das ist gerade in Zeiten der Personalknappheit vielleicht der Ausweg, nach dem die Politik gerade sucht.