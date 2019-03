Frecher Auto-Einbrecher plünderte Konto des Opfers

Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei in der Ostregion nach einem Pkw-Einbrecher. Der Kriminelle hatte in Neusiedl am See eine Geldbörse samt Bankomatkarte aus einem abgestellten Auto gestohlen - und dann anschließend das Konto des Opfers geplündert. Behoben hat der Kriminelle das Geld in Fischamend.