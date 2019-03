Saugbot Vorwerk Kobold VR300 für 950 Euro im Test

Komplexere Räume bringen Saugbots an ihre Grenzen

Der härtere Test: Ein zusammenhängender Wohn- und Essbereich von mehr als 40 Quadratmetern, mit Tischen, Stuhlbeinen, Teppichen, Kommoden, Schwellen, Kabeln und Zimmerpflanzen. Also im Grunde die Hölle für so ein Gerät. Und tatsächlich kam es hier wiederholt zum Eklat. Etwa, wenn der Saugroboter sich an einem der Teppiche verfing oder - bei bewusst fordernder Platzierung in einer Nische - nicht mehr zur Ladestation zurückfand. Einmal verfing sich das Gerät in einem Socken. Auch fuhr das Gerät hier durchaus eine Dreiviertelstunde und mehr durch die Gegend.