Schlaganfall erkennen, hilft Leben retten

Hollywood in Trauer: Mit 52 Jahren erlag am Montag der US-Schauspieler Luke Perry den Folgen eines massiven Schlaganfalls. Weltweit stirbt jeder siebte Mensch über 25 Jahre an einer Durchblutungsstörung im Gehirn. Obwohl es in vielen Fällen Vorzeichen gibt, wird die Gefahr häufig unterschätzt und nicht rasch genug gehandelt.