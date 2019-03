Teen-Stars versprechen sensationelle Show in Wien

„Nach einem fulminanten Auftritt auf der Beauty-Convention GLOW, Anfang des Jahres, kommen sie am 30. März nun endlich wieder in die Bundeshauptstadt und begeistern ihre Fans in der Simm City (11., Simmeringer Hauptstraße 96a). Mit im Gepäck auch ihre erst kürzlich veröffentliche Single „Love To See Me Fail“.