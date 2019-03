Schulmassaker geplant: Strafe auf 8 Jahre erhöht

„Fehl am Platz, ungewollt gefühlt“

Der gebürtige Wiener, der im Alter von elf Jahren mit der Familie nach Niederösterreich zog, war selbst einmal Schüler in Mistelbach - und laut Anklage sei es ihm dort „ziemlich schlecht gegangen“, wie es bei der Verhandlung im Vorjahr geheißen hatte. „Ich habe mich dort fehl am Platz, ungewollt gefühlt. Ich habe keine Freunde gefunden“, sagte der 18-Jährige vor Gericht. „Man hat sich über mich lustig gemacht und ich bin nicht so akzeptiert worden, wie ich bin“, so der Angeklagte.