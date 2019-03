Seniorin (80) warf Hündchen aus Wut von Balkon

Er wurde nur zehn Monate alt, weil er in einem Beziehungsstreit zwischen die Fronten geriet: Aus Wut auf ihren ehemaligen Lebensgefährten hat eine 80 Jahre alte Pensionistin in Wien im Streit den jungen Yorkie-Rüden „Bubi“ gepackt und aus dem siebenten Stock in die Tiefe geworfen. Auf die Frage nach dem Warum erklärte die Frau trocken: „Der Fernseher war zu schwer.“