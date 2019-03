Jetzt stehen uns erneut stürmische Tage bevor

Bereits Tief „Bennet“ hatte am Montag vielerorts für zahlreiche Sturmeinsätze gesorgt und die Helfer gehörig auf Trab gehalten. Doch die Verschnaufpause sei lediglich kurz, so die Experten der Ubimet am Dienstag. Denn bereits am Mittwoch nähert sich das nächste Tief.