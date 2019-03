Opa landete mit seinen Enkeln im Straßengraben

Ein 72-jähriger Opa und sein achtjähriger Enkel sind Montagmittag bei einem Autounfall in der Südoststeiermark verletzt worden. Der Großvater war aus nicht bekannter Ursache auf der Gleichenbergerstraße (B66) bei Halbenrain rechts in den Straßengraben geschlittert. Das fahrzeuginterne Notrufsystem verständige die Einsatzkräfte. Der sechsjährige Bruder des Kindes blieb unverletzt, so die steirische Polizei am Dienstag.