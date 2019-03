Kein Spielzeug: Diese Kinder haben trotzdem Spaß!

Kinder können heutzutage teils schon besser mit Smartphones umgehen als Erwachsene. In ihren Zimmern türmen sich nicht selten mehr Spielsachen, als die Kleinen Zähne im Mund haben. Und so mancher Sprössling fühlt sich vor dem Fernseher wohler als in der echten Welt. Dieser von vielen kritisch beäugten Entwicklung stellen sich sogenannte Waldkindergärten entgegen. Hier stehen vor allem das Spielen im Freien und die Beschäftigung mit sich selbst im Vordergrund. krone.at hat eine Einrichtung dieser Art in Graz besucht - und ist einen Tag lang in die Welt der Kinder eingetaucht.