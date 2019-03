NÖ-Polizeichef wechselt in Gesundheitsagentur

Auf sein Kommando hörten einst 32.000 Polizistinnen und Polizisten in allen neun Bundesländern. Dann wurde Konrad Kogler Landespolizeidirektor in Niederösterreich. Doch nun will der 54-jährige Familienvater seine Uniform ablegen - er wird Geschäftsführer bei der neuen „Niederösterreichischen Gesundheitsagentur“.