Die lange Mängelliste beim Spaßbad

100 Kubikmeter Wasser plätscherten am vergangenen Freitag nach dem Auslassen des Sportbeckens über eine falsche Leitung in den Keller. Die örtliche Bauaufsicht machte am Montagvormittag eine Begehung und gab dazu am späten Nachmittag folgendes Statement ab: „Ein defekter Gussrohrverbinder in der Hauskanalausleitung war offensichtlich Ursache für das Wasser im Keller des Paracelsusbades. Eine geringfügige Menge sickerte in den Fußbodenaufbau.“