Emir von Katar trifft Kurz und Van der Bellen

Im Mittelpunkt der Gespräche standen laut Präsidentschaftskanzlei bilaterale Themen, insbesondere die Wirtschaftsbeziehungen. Rund 150 österreichische Firmen sind in dem ölreichen Staat an der Ostküste der Arabischen Halbinsel aktiv, davon haben 15 auch Zweigstellen oder Tochtergesellschaften im Land. Österreich suche die Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus, Gesundheit, Umwelt sowie Wissenschaft und Forschung.