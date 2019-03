Schlagfalle trennte Kater „Karli“ Bein ab

Gemeindearbeiter halfen

Als dann Gemeindearbeiter zu Hilfe kamen, erschien auch der nahe wohnende Fallensteller, half mit und gab zu, dass es sich um seine Falle handelte, so die Pfotenhilfe Lochen in einer Aussendung. Schließlich konnte das Betonrohr mittels Traktor ausgegraben und der schwerverletzte Kater geborgen sowie die Falle abmontiert werden, die der Täter jedoch sofort an sich nahm und damit verschwand. Laut Zeugen wollte er den Kater sogar an Ort und Stelle erschießen, was jedoch verhindert werden konnte, indem diese das vor Schmerzen wimmernde Tier rasch zu einer Tierärztin brachten, die es sofort in Narkose legte. Das Bein konnte jedoch nur noch amputiert werden.