Skiunfälle: Bis 200 Verletzte jeden Tag

Benjamin Schwendtner aus Neuhofen (OÖ) etwa verunglückte bei einem Sprung im Funpark im Alpendorf in St. Johann. „Ich war mit dem Snowboard unterwegs und hab’ mir das Sprunggelenk ausgekugelt“, schildert der 18-Jährige. Es wurde wieder eingerenkt. Der ehrenamtliche Sanitäter liegt nun in der Diakonissen-Klinik in Linz. Da er auch eine Kahnbeinfraktur erlitten hatte, einen Vorfußknochenbruch, wollte er die Zeit im Spital in der Nähe seiner Heimat verbringen. Der Bruch musste operiert werden. „Im April hätte mein Zivildienst angefangen. Vorerst falle ich aus.“