Promi-Zeuge: „Grasser hat alles richtig gemacht“

Traumüller erinnert sich an Vieraugengespräch

Seine Gedanken zur Buwog-Vergabe hat der Spitzenbeamte auf unzähligen Schmierzetteln festgehalten, die jetzt in vier Ordnern vor der Richterin liegen. Der Zeuge kann sich nur teilweise an die Aufzeichnungen erinnern. Ganz genau weiß er über ein Vieraugengespräch mit KHG zu berichten, in dem dieser seine Vorgaben für die Buwog-Privatisierung konkretisierte: „Er wollte eine Milliarde Erlös, die Sache sollte aus politischen Gründen schnell gehen und der erzielte Betrag sollte budgetwirksam sein.“