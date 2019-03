Rosalinde Haller lässt sich verschönern

Egal ob größere Brüste, eine schönere Nase oder gleich eine gesamte Rundumerneuerung - auch in der zweiten Folge von „Ein Leben für die Schönheit“ am Mittwoch ab 20.15 Uhr auf ATV hat das Ärzte-Trio Jörg Knabl, Sabine Apfolterer und Artur Worseg wieder allerhand zu tun. So steht Hellseherin Rosalinde Haller ihr großes Tuning bevor.