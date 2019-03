Unbekannte brachen in Lokal am Wörthersee ein

Die Täter verschafften sich durch eine Tür Zugang in das Lokal, das sich direkt am See befindet. Aus einem Schankraum ließen die Gauner 500 Euro Bargeld und sogar Gastrogeräte mitgehen. Ein Gürteldrucker und vier Ordermann Kassensysteme wurden als vermisst gemeldet. Der Inhaber erlitt einen Schaden von mehreren Tausend Euro.