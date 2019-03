„Ich prüfe Medikamente auf ihre Qualität“

Wenn der Kopf zu schmerzen beginnt, greift man zur Tablette. Ist die Nase verstopft, hat man gleich den Nasenspray zur Hand. Zahlreiche Medikamente erleichtern uns das Leben und lindern unser Leid. Bevor sie jedoch in der Apotheke und schließlich in unserem Medizinschränkchen landen, ist es ein weiter Weg. Advance Analyst Javier Antonio Cabrera untersucht im Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim im Rahmen der Qualitätskontrolle Proben, beginnend bei den Rohstoffen über den gesamten Produktionsprozess bis zum fertigen Arzneimittel. Denn nur wenn alle Prüfungen bestanden werden, dürfen die Medikamente auch in den Verkauf.