Wien-Urlaub für IS-Krieger wird nun zum Politikum!

Azad G. ist Österreicher mit türkischen Wurzeln und war für den IS nach Syrien gegangen. 2013 soll er sich Informationen aus Justizkreisen zufolge mitten im Kampfgebiet aufgehalten haben. Nach einem „Fronturlaub“ nach einer Schussverletzung in Österreich zog der 27-Jährige den Akten zufolge wieder in den Krieg. 2016 folgte ein internationaler Haftbefehl gegen ihn, doch im „Kalifat“ der Islamisten war G. sicher. Nun, zwei Jahre später, geriet der Österreicher in Gefangenschaft und gibt sich reumütig.