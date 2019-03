Brutale Attacke mit Stiel eines Regenschirms

Was übermäßiger Alkoholkonsum aus einem Menschen machen kann, das wurde am Montag am Grazer Straflandesgericht eindrucksvoll vorgeführt. Ein 31-Jähriger war wegen Mordversuchs angeklagt, wurde letztlich aber „nur“ für versuchte absichtliche schwere Körperverletzung zu drei Jahren Haft plus Einweisung verurteilt. Nicht rechtskräftig.