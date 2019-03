Diese Reifen lassen Autos fliegen - als Rotoren!

Antrieb per Magnetkraft

Doch der neuartige Reifen kann noch mehr: Er hat seinen eigenen Antrieb integriert. Der AERO würde Magnetkraft für einen reibungslosen Antrieb nutzen. So wird die hohe Rotationsgeschwindigkeit möglich, die notwendig ist, um das Fahrzeug auf der Straße nach vorne zu bewegen - und um es abheben zu lassen und in der Luft anzutreiben, wenn das Rad geneigt ist.