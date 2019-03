So berührend trauern die Stars um Luke Perry

„Luke war so ein kluger, bescheidener Mann“

Auch Shannen Doherty zeigte sich getroffen über den Tod ihres ehemaligen Serien-Kollegen. „Ich stehe unter Schock“, erklärte sie in einem ersten Statement. „Mein Herz ist gebrochen. Ich bin am Boden zerstört wegen des Verlusts meines Freundes. Ich habe so viele Erinnerungen, die mich mit Luke verbinden und die mich zum Lächeln bringen und die für immer in mein Herz und meine Gedanken eingebrannt sein werden.“ Und weiter: „Luke war so ein kluger, ruhiger, bescheidener und vielschichtiger Man mit einem Herzen aus Gold und einer unendlichen Quelle der Intregität und Liebe.“