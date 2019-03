Kurzer Schockmoment für Musikerin im Palais

Trachtig Fixtermin am Rosenmontag ist das „Krone“-Wilderer Gschnas in Linz. Das war auch gestern so! Klar, dass die Nacht in Tracht im Palais KV ausverkauft war.Dafür schmiss sich „Miss Austria“ Izabela Ion extra in ein graues Dirndlkleid. Sänger Gregor Glanz reiste privat an und schwärmte von Hollywood. Aber nicht, weil es ihn selbst dorthin zieht. Nein, er hatte in Wien ein Selfie mit Superstar Nicolas Cage ergattert. „Der Schauspieler war relaxt, ohne Allüren“, erzählte der Entertainer beim Warm-up fürs Gschnas im Josef-Sudhaus und freute sich auf den Auftritt von Dr. Alban.