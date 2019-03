Versicherung für Schaden nach Weidevieh-Attacken

Nach dem Schadenersatz-Urteil wegen einer tödlichen Kuh-Attacke in Tirol sind am Montag in Oberösterreich in eine bereits bestehende Wege-Erhalter-Haftpflichtversicherung explizit auch „Schadensfälle durch Weidevieh“ aufgenommen worden. Die Kosten für diese Ausweitung trägt das Land.