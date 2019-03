Vilimsky würde Orban „mit offenen Armen“ empfangen

Es sei einiges in Bewegung geraten im Europaparlament und es gebe viele offene Fragen, so Vilimsky im Interview mit der Presse weiter. Der FPÖ-EU-Abgeordnete ist sich aber sicher: „Ich bin überzeugt, dass spätestens nach der Wahl alle unter einem Dach zusammenkommen werden“. Auch im Europaparlament gelte das Prinzip „Size matters“. Um mitgestalten zu können, bedürfe es möglichst vieler Mandatare aus möglichst vielen Mitgliedsstaaten, so Vilimsky.