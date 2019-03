Gfrerer mit goldenem Doppelschlag

Mit dem Sieg in der Kombination aus Super-G und Slalom holte sich die 21-Jährige in Russland bereits ihre zweite Goldmedaille. Womit sie die Leistung der Vorarlbergerin Christine Zangerl, die 1989 in Sofia (Bul) in der Abfahrt für den letzten österreichischen Alpin-Triumph bei den Studenten-Wettkämpfen gesorgt hatte, sogar noch toppte.