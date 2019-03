Güterzug schleudert Lastwagen in Wohnhaus!

Ein Lkw mit einem Anhänger ist am Montagnachmittag in Munderfing im Innviertel mit einem Zug zusammengestoßen und hat in weiterer Folge ein Haus schwer beschädigt. Wie Aufnahmen zeigen, wurde der Lastwagen regelrecht in das Haus eines älteren Ehepaares geschleudert - es ist nun einsturzgefährdet. „Bei aller Tragik kann man wirklich noch froh sein, dass es bei dem Unfall keine Toten gegeben hat“, sagt Martin Voggenberger, Bürgermeister von Munderfing, nach dem dramatischen Zugunglück in seiner Gemeinde.