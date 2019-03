Brandstiftung am WC: Schülerin musste ins Spital

Nach einer Brandstiftung in der Medienhandelsakademie in Graz hat am Montag eine Schülerin wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Zu Mittag war ein Feuer in einer Toilettenanlage im zweiten Obergeschoß entdeckt worden. Papier wurde offenbar in Flammen gesetzt, teilte die Berufsfeuerwehr mit.