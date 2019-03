Serienstar Luke Perry an Schlaganfall verstorben

In den 1990er-Jahren war Luke Perry als „Dylan McKay“ der Mädchenschwarm in der Kultserie „Beverly Hills, 90210“ - nun ist der Schauspieler im Alter von nur 52 Jahren gestorben. Er erlag im Krankenhaus den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Perry war in seinen letzten Momenten von seiner engsten Familie, seiner Verlobten und Freunden umgeben. Erst in der vergangenen Woche war eine Neuauflage von „Beverly Hills, 90210“ bekannt gegeben worden, in der Perry aber lediglich sporadische Gastauftritte in seiner Paraderolle absolviert hätte.