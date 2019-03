„Können zeigen, wo wir wirklich stehen“

Als Meister könnte Salzburg der direkte Sprung in die Königsklasse glücken. Nach dem Einzug ins Europa League-Halbfinale im Jahr 2018, in dem große Namen besiegt wurden, gibt’s für die „Euro-Fighter“ nun auch den ersten Vorgeschmack auf die Champions League: Am Donnerstag steigt das Achtelfinal-Hinspiel bei Napoli. Gegen einen Klub, den Salzburgs Universaltalent Xaver Schlager „stärker als BVB, Lazio, Marseille“ sieht. Mehr noch: „Von den Leistungen her, wartet die bisher größte Hürde auf uns. Napoli ist seit Jahren extrem konstant, die Nummer zwei Italiens - ein absolutes europäisches Topteam!“