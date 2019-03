Konea Ra: „Es ist okay, nicht Yung Hurn zu sein“

Neue Zugänge

Zeitlosigkeit ist Konea Ra ein wichtiges Anliegen. Als Zamagna unlängst einen Song von The Clash auf FM4 hörte, hätte sie ihn prompt in der Gegenwart verortet. „Von der Band war das aber sicher nicht geplant, denn die Punks dachten maximal an den nächsten Tag. Jungen Hörern ist der Klang heute aber vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig.“ Dass „A-Side“ so angenehm flüssig durch die Gehörgänge mäandert, liegt auch an der Kompromisslosigkeit im Songwriting. Platz für Trends gibt es beim Duo keinen. „Wir bauen jetzt keine Trap-Sounds ein oder machen Vocoder-Hip-Hop, weil es gerade der heiße Scheiß ist. Das wäre absolut nicht authentisch und wir würden uns damit lächerlich machen. Es ist okay, dass wir nicht Yung Hurn sind, denn durch die Digitalisierung finden auch ältere Hörer zu mehreren Musikstilen. Es ist nicht mehr notwendig, immer den neuesten Trends zu folgen, weil die Streamingplattformen einem auch die Möglichkeit geben, in die Vergangenheit einzutauchen.“ Verändert haben Konea Ra auch den Zugang zu den textlichen Belangen. Während Cermak wie gewohnt an der Musik feilte, schrieb Zamagna den Inhalt dazu - und veränderte den Zugang. „Das letzte Album war direkter an bestimmte Personen gerichtet, das hat sich nun geändert - etwa beim Song ,Laura‘. Sie ist aus verschiedenen Menschen und Erfahrungen inspiriert. Manchmal höre ich nur auf den Text und stelle mir das Mädchen vor, wie es im Leben voranschreitet. Ich verknüpfe die Fiktion mit der Realität. Man kann nun vielmehr in eine Welt eintauchen.“