Innsbrucker (45) tauchte mit Heim-Kindern unter

Vorweg sei gesagt, dass abgesehen von leichten Berührungen keine Sexualdelikte gegenüber den Kindern aktenkundig waren. Auch Zwang soll nicht im Spiel gewesen sein. Einem 15-Jährigen bot der Angeklagte allerdings vergeblich Geld für Sexualverkehr an. Einen 14-Jährigen ließ der Tiroler mehrfach bei sich übernachten und „versteckte“ ihn unter anderem mit einer Fahrt an den Gardasee vor der Polizei. Das Kind war in dieser Zeit als abgängig gemeldet.