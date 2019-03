Keine Strafzahlungen für Wanderer mit Flipflops

Das soeben erlassene Flipflop-Verbot in Italien (siehe Seiten 14/15) beschäftigt auch die Steirer: Während die Bergrettung betont, auf Prävention und Eigenverantwortung zu setzen, wird bei so manchem Touristiker der Geschäftssinn geweckt. So überlegt man etwa in der Dachstein-Region einen großen Schuhverleih zu eröffnen.